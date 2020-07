S-a dezbracat COMPLET si a pus poza pe Instagram! Cea mai frumoasa ciclista din lume a INCINS INTERNETUL cu ultima aparitie

Lucia Javorcekova a renuntat la ciclism, insa a fost votata cea mai frumoasa ciclista din lume.

Lucia s-a reprofilat si a ales cariera de DJ, dar lovitura carierei a dat-o atunci cand a renuntat la haine si a inceput sa se pozeze in ipostaze cat mai sexy.

Fosta ciclista are deja 1.6 milioane de urmaritori pe Instagram pe care ii incanta cu poze extrem de senzuale. In cea mai recenta postare, Lucia s-a dezbracat complet si a postat poza pe Instagram. In doar 22 de ore, postarea sa a strans 51 000 de aprecieri.