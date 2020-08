S-a dezbracat COMPLET, fara sa tina cont de nimic! Modelul care fenteaza legile de pe Instagram, o noua postare incendiara 

Pauline Tantot (24 ani) si-a innebunit urmaritorii cu inca o postare extrem de sexy.

Tanara din Franta si-a obisnuit urmaritorii cu pozele indecente pe care le pune pe Instagram alaturi de sora sa geamana, Mathilde.

De aceasta data, Pauline s-a pozat singura si a declansat o adevarata isterie in randul urmaritorilor sai. Tanara s-a dezbracat complet si a mers in gradina, incaltata cu o pereche de sneakersi si o carte in mana.

La descrierea pozei, Pauline a spus: "Nu trebuie sa ma imbrac atunci cand port perechea mea preferata de sneakersi".

Postarea a strans 316 000 aprecieri in doar 19 ore.