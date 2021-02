S-a aflat cat timp rezista coronavirusul in lift. Care e procentul de infectari in spatiile inchise

Un ultim studiu efectuat de specialisti aduce noi date despre raspandirea coronavirusului in spatiile inchise.

Pana in prezent se stia ca locatiile neventilate si neaerisite constituie un pericol major in ceea ce priveste infectarea cu coronavirus, dar nu existau si date concrete. Ca noutate, cercetarile expertilor au reliefat ca 75 la suta dintre infectii apar in asemenea spatii, unde virusul nu poate fi controlat. Este si motivul pentru care multe tari au insistat cu inchiderea sau limitarea functionarii barurilor si restaurantelor, precum si cu interzicerea petrecerilor.

Merita de mentionat aici si amenintarea reprezentata de utilizarea lifturilor, poate cele mai mici spatii inchise in care pot coabita oamenii in pandemie. Astfel, studiul arata ca particulele de aerosoli rezista in ascensoare chiar si trei ore, timp suficient pentru a infecta o sumedenie de persoane, chiar daca acestea circula singure, fara companie.

"Lifturile sunt ca o capcana pentru ursi pentru ca sunt un loc in care intra si ies multi oameni, dar aerul nu e reinnoit", a spus Antonio Figueras, unul dintre cei care au participat la studiu.

