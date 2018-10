Ronaldo nu se astepta la asta! Femeia care il acuza de viol, decizie de ultim moment: ar putea fi lovitura de gratie pentru Cristiano

Scandalul in care este implicat Cristiano Ronaldo ia mai multa amploare pe zi ce trece.

Kathryn Mayorga, femeia care il acuza pe internationalul portughez ca a violat-o in 2009, a anuntat ca pregateste o conferinta de presa in care va oferi si mai multe detalii despre incidentul care a avut loc in urma cu aproape 10 ani. Potrivit avocatului lui Mayorga, conferinta va avea loc in aceasta seara.

Decizia luata de Mayorga vine la doar o zi dupa ce politia statului Nevada a decis redeschiderea anchetei.

De cealalta parte, Cristiano Ronaldo isi sustine in continuare nevinovatia si a anuntat ca ii va da in judecata pe jurnalistii de la Der Spiegel, primii care au publicat povestea.