Regele Cocainei din Europa a fost prins dupa ce s-a ascuns 23 de ani! E incredibil unde l-au gasit autoritatile

Liderul uneia dintre cele mai puternice organizatii criminale din Italia a fost prins dupa 23 de ani.

Rocco Morabito, responsabilul cu o mare parte din traficul de cocaina din Italia a fost arestat dupa ce s-a ascuns timp de 23 de ani in ...Uruguay.

Acesta era condamnat pentru mai multe capete de acuzare ce includ traficul de droguri si alte crime serioase.

Ajuns la 50 de ani, Morabito era considerat cel mai important importator de droguri din America de Sud in Europa. El face parte din organizatia mafiota 'Ndrangheta din regiunea Calabria, una din cele mai puternice organizatii criminale din lume.

El a fost prins in orasul Puna del Este, situat la 50 de km de Montevideo.

Autoritatile il cautau pe Morabito inca din 1994, cand a fost prins cu o tona de cocaina in valoare de 8 milioane de dolari. El a reusit sa scape insa sii s-a ascuns in tot acest timp in Uruguay, reusind sa se ocupe intre timp cu succes de afacerile sale.

Rocco Morabito era in top 5 cei mai cautati criminali italieni si risca acum cel putin 30 de ani in spatele gratiilor in Italia.