Rasturnare de situatie! Elena Udrea a anuntat cand se intoarce in Romania

Elena Udrea e data in urmarire internationala dupa condamnarea din Gala Bute.

Udrea a nascut o fetita in Costa Rica, iar avocatul ei anuntase ca fostul ministru nu se va mai intoarce in Romania.

Elena Udrea anunta insa ca vrea sa revina rapid si chiar spera sa petreaca sarbatorile de iarna in Romania. Daca se intoarce, ea va fi arestata. Elena Udrea este condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute", pentru luare de mita si abuz in serviciu.

”Sunt increzatoare ca o sa ne intoarcem foarte repede. Mi-as fi dorit sa se nasca in Romania, alaturi de familie si de prieteni. Asa a vrut Dumnezeu si sigur are un plan pentru care se intampla lucrurile acestea (...)

Sper ca Sarbatorile sa le facem in Romania. Daca nu, vom mai sta o perioada aici, pana ne intoarcem toti, toata familia, in Romania.”, a declarat Elena Udrea, potrivit realitatea.net.

Elena Udrea a fugit din tara cu 4 luni inainte de verdict in Costa Rica, tara cu care Romania nu are tratat de extradare.