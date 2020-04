Putem sa ne infectam cu coronavirus cand mergem la cumparaturi? Anuntul facut de un virusolog german: "Am luat mostre de pe usi, telefoane si toalete!"

Un virusolog din Germania a vorbit despre posibilitatea de ne infecta cu COVID-19 cand mergem la cumparaturi.

Hendrik Streeck, un virusolog din Germania, a efectuat diferite pentru a descoperi efectele pe care le are coronavirusul si cum pot lua oamenii acest temut virus.Aceasta este de parere ca nu exista posibilitatea sa te infectezi cu coronavirus cand esti in public, iar virusului nu rezista pe suprafete.

"Nu exista niciun risc semnificativ sa te infectezi atunci cand mergi la cumparaturi. Am luat mostre de pe clante, telefoane si toalete si nu am reusit sa cultivam virusul in laborator, pe baza acestor probe. E nevoie ca o persoana infectata sa tuseasca pe mana, sa atinga imediat o clanta si tot imediat o a doua persoana sa atinga acea clanta si apoi fata", a declarat virusologul pentru RTL Today.

