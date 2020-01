Profesoara care a facut sex de 'mai multe sute de ori' cu prietenul minor al fiului sau a fost arestata! L-a cunoscut in tribune, la meci, si au plecat impreuna acasa

N-a stat cu ochii pe minge si pe ceea ce facea fiul ei in teren.

Susan Weddle (40 de ani) din Cantonment, Florida, e acuzata ca a intretinut relatii sexuale cu prietenul fiului sau. Pustiul avea 15 ani cand a inceput sa se vada cu Susan, acum un an. Conform tanarului, cei doi au facut sex de 'mai multe sute de ori', inclusiv pe plaja, acasa la ea sau in masina. Varsta de la care tinerii pot intretine relatii intime in Florida e 17 ani.

Politia noteaza ca Susan si partenerul ei au facut sex pentru prima data dupa ce s-au intalnit la un meci de fotbal in care juca fiul profesoarei. Cei doi au plecat impreuna acasa si au consumat alcool. Femeia ar fi refuzat initial avansurile pustiului, dar a cedat in cele din urma. Susan a fost arestata la inceputul lunii trecute si a demisionat de la scoala unde preda.