Procesul lui El Chapo a declansat alarma de ATAC NUCLEAR la New York! Dezvaluiri incredibile despre mobilizarea serviciilor secrete

Autoritatile americane trateaza procesul traficantului Joaquin "El Chapo" Guzman cu aceeasi seriozitate cu care ar trata o alerta terorista sau chiar un atac nuclear!

E cod rosu de atac terorist la New York atunci cand Joaquin Guzman este dus in fata instantei! Procesul traficantului mexican a inceput, iar mutarea sa inseamna o mobilizare impresionanta de forte.

LA Times scrie ca in momentul in care El Chapo se afla in fata judecatorului sunt mobilizate aceleasi forte care ar fi mobilizate si la o alerta terorista sau chiar la un atac nuclear!

Zeci de lunetisti stau pe acoperisurile cladirilor, iar unitatea K-9 de caini antrenati sa depisteze explozibili sau substante radioactive intra in actiune.

Cladirea tribunalului este pazita de agenti inarmati si echipati inclusiv cu scannere care detecteaza arme chimice si biologice.

"Nivelul de securitate a fost ridicat la risc de atac nuclear sau terorist conventional", scrie LA Times.

De asemenea, in apropierea cladirii tribunalului este amplasat de fiecare data un laborator mobil.

O echipa de genisti sta in permanenta in stand-by, fiind capabila sa intervina pentru a inlatura posibili explozibili, in timp ce o alta echipa se poate ocupa de inlaturarea deseurilor chimice si biologice.