Printesele care si-au anuntat sarcinile de Valentine's Day, la 37 de ani distanta. Coincidenta care sperie familia regala

Meghan Markle si Printul Harry au anuntat ca asteapta al doilea copil de Ziua Indragostitilor, asa cum a facut si regretata Lady Diana.

Data la care parintii anunta public venirea pe lume a bebelusilor e una cu totul speciala pentru orice cuplu. Asa se intampla si cu Ducii de Sussex care se bucura in aceste zile de faptul ca micutul Archie (care va implini 2 ani pe 6 mai) va fi in curand frate mai mare.

Si, pentru ca apropierea temporala le-a permis, Meghan si Harry au ales sa dea vestea chiar la 14 februarie, de Valentine's Day, o alegere deloc intamplatoare. Asta pentru ca la fel a facut in urma cu 37 de ani si celebra Lady Diana, care il purta in pantece in 1984 pe Harry, al doilea sau copil, dupa William.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a emis un comunicat in care s-a declarat "incantata", remarcand si ea arcul peste timp, precizand ca Diana, care avea la acea vreme 22 de ani, nu avea nici o preferinta privitor la sexul bebelusului ce urma sa vina. Din pacate, "printesa inimilor" a decedat in 1998, intr-un accident cumplit, la Paris, lucru care ar putea starni o oarecare ingrijorare la curtea regala britanica in legatura cu viitorul lui Meghan Markle.