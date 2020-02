Primeste 10.000 de lire de la barbatii "vinovati" care isi insala sotiile cu EA de fiecare Valentine's Day! Cum arata femeia care se imbogateste in luna februarie

Un model castiga o avere din meseria de "amanta".

In fiecare an de Valentine's Day, Hayley Leeanna, o "amanta" din Pererborough, primeste 10.000 de lire sterline din partea barbatilor insurati cu care are aventuri, care se simt vinovati. Acestia ii ofera ori cadouri scumpe, ori bani pentru a "indulci" faptul ca isi insala sotiile.

Modelul de 37 de ani primeste de la bijuterii din aur, pana la ceasuri extrem de scumpe sau vacante in Thailanda. A primit un pandantiv in valoare de 750 de lire de la unul din barbatii cu care a avut o relatie, iar altul i-a cumparat un ceas Gucci de 560 de lire.



Sursa foto: Cavendish Press.