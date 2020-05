Primele imagini cu infirmiera in bikini care a tratat pacientii cu Covid. Stirea momentului: de ce a fost data afara fata de 23 de ani

O asistenta dintr-un spital din Rusia care trateaza bolnavi cu coronavirus a socat lumea medicala dupa ce in spatiul online au aparut imagini cu femeia imbracata intr-un echipament de protectie transparent sub care i se poate deslusi clar lenjeria intima.

Pozele au fost facute de unul dintre pacienti, care le-a distribuit apoi pe retelele de socializare, mentionanad insa ca n-a fost deloc deranjat de acest aspect.

Totusi, respectiva infirmiera a avut de suferit pe plan profesional, spitalul din orasul Tula aplicandu-i sanctiunile disciplinare prevazute in codul de conduita. Chiar daca si-a justificat eroarea sustinand ca nu si-a dat seama cat de transparent este acel combinezon, ea a fost suspendata temporar din functie.



In cele din urma s-a aflat si identitatea rusoaicei, pe care o cheama Nadia, are 23 de ani si este o tanara extrem de atragatoare.

