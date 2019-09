Prima tara care interzice prin lege FUMATUL ACASA! Ce risca cei care totusi fac acest lucru

Fumatul a devenit interzis chiar si acasa.

Thailanda este tara care a interzis fumatul acasa, anunta presa asiatica. Legea a intrat deja in vigoare si are ca scop sa protejeze femeile si copiii care sunt victime ale fumatului pasiv in propria casa.

Masura a fost luata dupa o serie mai lunga de decizii luate de thailandezi, care au interzis fumatul in aproape toate locurile publice, dupa mai multe studii ce au legat fumatul pasiv de peste 70.000 de morti anuale.

Cei care sunt victime ale fumatului acasa au si o linie speciala, 1300, iar cei care fumeaza acasa vor primi amenda din partea politistilor sau, in cazul in care sunt recidivisti, pot ajunge si dupa gratii.