Prima masina zburatoare e scoasa la vanzare luna viitoare! Nu e o gluma! Cum arata si cat costa

O companie din China, denumita Terrafugia, va scoate pe piata prima masina zburatoare luna viitoare. Acesta se numeste Transition si este o combinatie de masina cu avion... transformandu-se din una in alta.

Masina zboara cu 150 km/h, fiind mai lenta decat cel mai lent avion de pe piata, si va fi disponibila doar pe comanda, un exemplar costand intre 300.000 si 400.000 de euro!

Chinezii spera sa vanda cat mai multe modele, spunand ca masina/avion este foarte fiabila, necesitand doar cateva minute pentru a se transforma din vehicul in avion. Masina are niste aripi care se extind si se retrag, in functie de cum doreste soferul sa circule.

Nu este precizat nimic despre modul in care decoleaza masina, insa cel mai probabil merge pe principiul elicopterului, dupa cum arata in prezentare.

Iata mai jos o simulare video: