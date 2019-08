Prima fotografie cu celula in care El Chapo isi va petrece tot restul vietii! Traficantul sta 23 de ore pe zi inchis

Joaquin "El Chapo" Guzman isi va petrece tot restul vietii in inchisoare. Americanii l-au condamnat "pe viata plus 30 de ani".

Cel mai temut si mai bogat traficant de droguri din lume, despre care specialistii spun ca a adunat mai multi bani decat Pablo Escobar in zilele sale de glorie, a fost condamnat la inchisoare pe viata. El Chapo isi va petrece restul zilelor intr-o celula de 3 metri patrati dintr-o inchisoare americana din statul Colorado. Florence este numele penitenciarului de tip "Supermax".

Cum arata celula lui El Chapo

El Chapo este inchis in regim supermax si petrecere 23 de ore pe zi inchis. El are voie sa iasa din celula o ora pe zi, iar contactul cu ceilalti detinuti este limitat. In penitenciarul Florence sunt inchisi criminali in serie, teroristi si alti infractori periculosi.

Potrivit fostului director al inchisorii Florence, Robert Hood, "aceasta inchisoare nu este una umana".

"Sa fii acolo zi de zi este mai rau decat sa mori", spune acesta.