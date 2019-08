Presedintele Mexicului a anuntat ce se intampla cu miliardele lui El Chapo, dupa ce a luat "puscarie pe viata"

El Chapo va sta in inchisoare toata viata.

Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, este cel mai mare traficant de droguri din lume. Acesta a primit condamnare pe viata plus inca 30 de ani, in procesul din SUA. Mexicanul nu va mai vedea niciodata lumina zilei in libertate!

Odata cu disparitia sa de pe piata drogurilor, au inceput sa apara tot felul de conflicte, atat intre bandele rivale care vor sa preia controlul asupra rutelor de introducere a drogurile in SUA, dar si intre ... guverne!

Mexicanii si americanii s-au luptat pe averea lui El Chapo, fiecare considerand ca este indreptatit sa confiste cele 12 miliarde de dolari pe care ii detine traficantul.

In cele din urma, presedintele Mexicului, Andrés Manuel López Obrador, a declarat ca banii vor ajunge in posesia mexicanilor, ce vor folosi averea in lupta impotriva saraciei. "Mai intai trebuie sa facem un inventar, pentru ca multi bani sunt in banca, dar o parte dintre ei sunt in tot felul de conturi blocate din afara tarii, dar si in case conspirative", a spus Obrador.