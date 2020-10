Presedintele de tara care s-a iubit cu 35 000 de femei! Toata planeta il cunoaste, dar nimeni nu si-a imaginat asta despre el

Asta DA viata plina de evenimente.

Fidel Castro, unul dintre cei mai cunoscuti lideri politici din ultimul secol, nu s-a remarcat doar prin lupta sa de zeci de ani cu Statele Unite. Presedintele comunist a facut revolutie si in asternuturi! Conform unor date publicate de New York Post, Castro a avut relatii cu peste 35 000 de femei!

"Facea dragoste cu cel putin doua femei pe zi, iar obiceiul asta a tinut mai mult de 40 de ani. Avea o iubita la pranz si o iubita la cina", a spus 'Ramon', un fost oficial in cadrul administratiei cubaneze, pentru sursa citata.

"Uneori voia si la micul dejun o femeie", a explicat oficialul, a carui identitate nu a fost insa dezvaluita.

"Nu cred ca ar fi rezistat la putere atatia ani daca nu ar fi avut acces la asemenea femei incredibile ca presedinte al statului", a incheiat sursa.

Fidel Castro si-a condus tara din decembrie 1959 pana in februarie 2008. Castro a ajuns la putere dupa o revolutie in urma careia dictatorul Fulgencio Batista a fost inlaturat. Fidel Castro a murit in 2016, la varsta de 90 de ani.

Tweet fidel castro Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!