Poza romantica sau scena NECENZURATA?! Starul MILIONAR si-a surprins sotia FAIMOASA intr-o pozitie indecenta

Unul dintre cele mai dezinhibate cupluri din lumea celebritatilor a surprins cu o fotografie indrazneata, intr-un moment special.

Argentinianul Mauro Icardi (27 de ani) de la PSG e unul dintre marii fotbalisti ai lumii, iar sotie si impresara ii este celebra Wanda Nara, personalitate media, agent de jucatori si fotomodel in acelasi timp. La 10 decembrie, aceasta din urma a implinit 34 de ani, iar Mauro a fost primul care a felicitat-o.

"La mulți ani femeii vieții mele, mamei fiicelor mele si celei care mi-a permis să formez o familie așa cum mi-am dorit întotdeauna. Pentru asta și alte o mie de lucruri, îți doresc tot binele în această zi. Te iubesc", a fost mesajul romantic postat de Icardi pe Instagram, alaturi de o serie de fotografii de cuplu realizate de-a lungul timpului. A atras atentia insa una dintre poze, in care Mauro si Wanda simuleaza vizibil o pozitie sexuala, o imagine care subliniza insa caracterul nonconformist al ambilor.

Wanda Nara s-a cuplat cu Mauro Icardi dupa o casnicie esuata cu un alt fotbalist, Maxi Lopex, cu care are 3 baieti. Ulterior, argentinianca i-a daruit si lui Icardi doua fetite, astfel ca Wanda este in prezent mama a 5 copii, desi are numai 34 de ani.