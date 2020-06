Poza care-i starneste AMINTIRI din Romania lui Leo Messi! In Argentina a venit iarna, dar ea a "topit" zapada 

Vremea rea din emisfera sudica a facut ca in Argentina sa ninga si sa se depuna un strat consistent de zapada. Frigul n-a deranjat-o insa deloc pe Claudia Ciardone (40 de ani), o fosta feblete a lui Leo Messi, pe care starul Argentinei a incercat s-o "agate" la un hotel din Romania, in 2010.

In primii ani de relatie cu actuala sotie, Antonella, starul Leo Messi a avut o scurta idila cu Claudia. Culmea, cei doi argentinieni s-au cunoscut departe de tara natala, chiar in Romania, conform spuselor frumoasei sud-americance. Totul s-ar fi intamplat in 2010, cu ocazia unei vizite secrete pe care Messi a facut-o pe plaiurile mioritice, de Paste, la invitatia lui Gica Popescu.

"Da, e adevarat, ne-am intalnit prima data in Romania. M-a vazut in holul hotelului unde stateam si am vorbit putin. E divin, un tip super si umil, ceea ce imi place la oameni", a spus Claudia in presa argentiniana la cateva zile distanta. Mai departe, Ciardone a fost insa dezamagita de modul in care Leo Messi a incercat s-o seduca si sa faca pasul urmator. "Am fost sunata de un prieten de-al lui, care m-a intrebat daca vreau sa ies cu el. Nu mi-a placut abordarea, daca cineva vrea sa transmita ceva, atunci s-o faca direct, nu prin alte persoane", a completat Claudia Ciardone, lasand de inteles ca l-a refuzat in prima faza pe legendarul jucator al Barcelonei.

Dupa un deceniu de la acel episod, Leo Messi s-a asezat la casa lui, cu Antonella, in timp ce Claudia e implicata si ea intr-o relatie extrem de serioasa. Asta n-o impiedica insa pe argentinianca sa-si etaleze in continuare formele perfecte, indiferent de vreme, asa cum a facut-o acum, intr-o perioda in care iarna isi face de cap in emisfera sudica. Astfel, in ciuda zapezii si a frigului, Claudia Ciardone a renuntat la pantaloni si sa- pozat provocator, doar in bikini, o poza care ii va starni cu siguranta amintiti placute lui Leo Messi.