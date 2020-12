Poza asteptata de MILIOANE de barbati. Postura intima in care a aparut cea mai sexy jurnalista din lume

Una dintre cele mai frumoase femei din lume si-a incantat admiratorii cu ultimele fotografii de pe retelele de socializare.

Diletta Leotta (29 de ani) nu mai are nevoie de multe prezentari, fiind sex-simbolul campionatului italian de fotbal, Serie A, jurnalista postului DAZN acoperind in fiecare saptamana cele mai importante meciuri, chiar de la fata locului, de pe marginea terenului.

Viata personala a Dilettei este si ea un subiect aprins de discutie, drept dovada zvonurile care au circulat in aceasta vara privind presupusa idila cu Zlatan Ibrahimovic, atacantul suedez de la AC Milan.

Urmarita la fiecare pas, italianca de 29 de ani stie perfect cum sa-si puna in valoare calitatile fizice. Se poate vedea din ultimele sale ipostaze impartasite cu fanii pe Instagram, fotografii care in mod normal apartin de intimitatea fiecarei femei. Astfel, Diletta Leotta s-a pozat in propria baie, mai intai in camasa de noapte, urcata pe chiuveta, apoi chiar in spuma din cada, in momentul unei bai de relaxare.