Povestea nestiuta a preotului care s-a intalnit cu celebrul traficant Pablo Escobar, inainte sa fie asasinat!

Escobar i-a facut o dezvaluire incredibila preotului, chiar inainte sa fie ucis de Politie.

Povestea lui Pablo Escobar a fost portretizata de mai multe seriale si productii TV in ultimii ani, insa, pe langa lucrurile stiute de toata lumea sunt si povesti ce s-au transformat in legenda de-a lungul timpului, insa nu sunt cunoscute de toata lumea.

Una dintre aceste legende este a protului Darío Castrillón Hoyos. Acesta a murit luna trecuta, la varsta de 88 de ani, dupa o viata in slujba bisericii. Cardinalul a fost responsabil de managementul scandalurilor sexuale ce au aparut de-a lungul timpului in cadrul Bisericii.

Inainte sa ajunga pe o pozitie inalta in cadrul Bisericii, Hoyos a avut cateva episoade in care si-a pus viata in pericol pur si simplu. Acesta a fost de multe ori in zonele de conflict din Columbia, pentru a incerca sa aplaneze luptele intre politie si gherilele militare, mergand de asemenea in jungla pentru a incerca sa salveze diferite persoane rapite de grupurile extremiste.

Un alt episod in care si-a riscat viata a fost cand s-a deghizat in vanzator pentru a ajunge la Pablo Escobar. Acesta se ascundea de Politie, fiind vanat atat de autoritati cat si de forte paramilitare. Parintele Hoyos a reusit sa ajunga in casa lui Escobar, iar acesta a tinut sa il interogheze, temandu-se ca este un asasin trimis sa il ucida.

Parintele Hoyos si-a dezvaluit identitatea si i-a cerut lui Escobar sa renunte la lupta sa sangeroasa, ce facuse mii de victime in Columbia, si sa se predea. In schimb, celebrul traficant i-a raspuns ca e gata sa isi desfiinteze imperiul criminal, daca guvernul Columbiei renunta la orice acuzatii asupra sa. Hoyos a mers la presedintele Columbiei sperand sa obtina o intelegere, insa acesta a refuzat, Escobar fiind ucis cateva zile mai tarziu dupa ce a fost prins de Politie.

Mai mult, se pare ca Escobar s-a confesat in fata preotului, simtind si el ca sfarsitul este aproape.