Povestea care a emotionat pana la lacrimi sute de milioane de oameni! Partenera acestui taur a fost vanduta, iar el a alergat dupa masina pentru a o aduce inapoi! Ce a urmat e fantastic

Poveste incredibila in India!

Imaginile devenite virale au emotionat milioane de oameni! Povestea are doi eroi-surpriza. Un taur si partenera sa preferata au fost despartiti dupa ce proprietarul a decis sa vanda vaca. Taurul n-a suportat ideea despartirii si a urmarit camioneta in care se afla animalul. Soferul a trebuit sa opreasca in mai multe randuri. Dupa ce imaginile filmate de un amator au fost publicate pe net, milioane de oameni au reactionat si au cerut ca 'familia' sa fie reunita. Noul proprietar a acceptat sa returneze vaca, iar cele doua animale au ajuns intr-un sanctuar dedicat necuvantatoarelor. Acolo isi vor petrece impreuna tot restul vietii.



Increíble historia de amor de este toro que lo separaron del amor de su vida, mira el video y compartelo dando Rt. Puedem comentar, les pido que lo hagan con todo respeto, muchas gracias. pic.twitter.com/44PdHPU0MX — Rubén Fernández ???? ???? (@rubensafe) September 21, 2020

