"Pot sa ma trezesc in 2022?" Super-modelul Victoria՚s Secret care s-a saturat de viata in pandemie

Behati Prinsloo (32 de ani) e una dintre cele mai in voga manechine ale momentului, fotomodel in celebra trupa de "ingerasi" ai casei de moda Victoria՚s Secret.

Namibianca nascuta in Africa de Sud e un reper in lumea modelling-ului, un exemplu de urmat pentru tinerele fete care viseaza la o cariera de succes in fashion. Ocazia de a performa pe catwalk a venit de nicaieri, atunci cand un necunoscut a abordat-o intr-un magazin, intreband-o daca ar vrea sa devina fotomodel.

Frumoasa Behati a spus "da" si nu i-a parut rau, in 2009 fiind recrutata de Victoria՚s Secret, brand pentru care a defilat in nenumratele parade devenite celebre pe intreaga planeta. Stilul de viata in carantina cauzata de pandemia cu coronavirus nu i-a priit insa deloc, in conditiile in care trebuie sa stea mai mult in casa, alaturi de sotul Adam Levine (solistul trupei Maroon 5) si de cele doua fetite pe care le-a nascut in urma cu 2, respectiv 3 ani.

"Pot sa ma trezesc in 2022?" s-a intrebat Behati Prinsloo in ultima sa postare pe Instagram, imbracata sexy, intr-un costum de baie care i s-a mulat perfect pe corp. Mesajul e clar,super-modelul incercand astfel sa se teleporteze in viitor, atunci cand lucrurile vor reveni probabil la normal.