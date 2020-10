Populatia e atat de redusa in tara, incat exista o aplicatie ANTI-INCEST ca sa nu te combini cu cine nu trebuie! E ireal cum functioneaza

O stiti pe aia cu 'toata lumea cunoaste pe toata lumea?'

In Islanda, zicala e cat se poate de reala! Tara are doar 320 000 de locuitori, iar mai multi IT-isti au dezvoltat o aplicatie anti-incest. Astfel, doi parteneri care vor sa intre intr-o relatie vad inca de la primele intalniri daca sunt sau nu rude. Cum functioneaza aplicatia?



"'Prevenirea incestului' e o aplicatie amuzanta. Poti sa vezi cu ea daca persoana cu care vrei sa iesi este sau nu inrudita cu tine. Nu stim daca alte tari au probleme de 'sange' asa cum avem noi, dar credem ca genealogia islandeza e unica. Doar intri si verifici, e foarte simpla", au explicat dezvoltatorii aplicatiei care previne multe probleme de familie in tara fostei adversare a Romaniei din barajul Euro 2020.

Aplicatia se bazeaza pe o baza de date a unei firme software care a centralizat arborele genealogic al intregii tari in urma cu aproape 10 ani.

Tweet aplicatie Citeste si: