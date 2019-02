"Piticul asta a omorat lumea in bataie?" El Chapo a facut ochii mari cand a auzit ce a zis avocatul sau

El Chapo e in plin proces in SUA.

Procesul lui El Chapo nu inceteaza sa uimeasca. Cel mai cunoscut si mai periculos traficant de droguri din lume este tinut in custodie in SUA, acolo unde este judecat pentru sutele de crime pe care le-a facut, dar si pentru tonele de droguri transportate in toata lumea.

Avocatul lui El Chapo a dat recital la ultima infatisare, atunci cand a facut misto de clientul sau, pentru a incercas a le arate juratilor ca nu este un om asa periculos cum il face acuzarea sa para.

Un episod socant, povestit de un martor, a fost negat de El Chapo. Acesta a spus ca traficantul si-a batut un rival cu o creanga de copac timp de 3 ore, dupa care a scos pistolul si l-a impuscat. Nu este prima data cand sunt povestite la acest proces episoade brutale in care este implicat El Chapo.

Acesta si-a torturat si omorat sute de rivali si chiar angajati, insa neaga toate acuzatiile. "Credeti ca piticul asta a fost in stare sa faca asta?", a spus avocatul lui El Chapo, in traducere "piticul", incercand sa faca juratii sa nu creada toate acuzatiile de agresiune, pe motiv ca nu este o persoana masiva. El Chapo are 1,64m inaltime.