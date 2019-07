PITICA SEXY! Colosul de 200kg din Game of Thrones are o iubita de doar 1,57m. Ce ii face in public - GALERIE FOTO

Vezi o galerie foto cu Kelsey Henson.

Hafþór Júlíus Björnsson este cunoscut fanilor din doua puncte de vedere. Acesta a jucat rolul lui Gregor "The Mountain" Clegane in celebrul serial Game of Thrones, si este de asemenea unul dintre cei mai puternici oameni din lume.

Islandezul are peste 2 metri si 200 de kilograme, insa inima i-a fost cucerita de o femeie mult mai mica decagt el. Kelsey Henson este sotia lui "Gregor" din 2018. Aceasta este o ospatarita blonda din Canada, ce l-a cunoscut pe urias in timp ce acesta a vizitat barul unde lucra.

Cei doi nu se sfiesc sa pozeze in tot felul de posturi inedite, uriasul ridicand-o in aer, aruncand-o in apa si chiar pipaind-o in public! Vezi galerie foto mai jos.