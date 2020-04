"Pericolul nu a trecut si nu va trece nici dupa 15 mai!" Avertismentul dat de Klaus Iohannis in conferinta de azi

Presedintele Romaniei a sustinut o conferinta in care a explicat cum va fi viata dupa 15 mai.

Presedintele, Klaus Iohannis, a avut astazi o conferinta unde a declarat ca varful pandemiei nu a fost inca atins. De asemenea, nu ne vom putea relaxa total dupa data de 15 mai deoarece virusul nu va disparea dintr-o data.

"Pericolul nu a trecut. Nu am atins varful pandemiei. 15 mai nu inseamna o revenire brusca la normalitatea pe care am cunoscut-o. Expertii spun ca nu stiu cand ne vom intoarce la viata de dinainte de pandemie. Raman restrictii in vigoare, nu ne putem intalni mai multi de trei, nu putem merge la mall sau la restaurant.", a declarat Presedintele.

Iohannis a mai aduagat ca restrictiile vor fi reduse treptat. "Masurile pe care le vom lua de reducere a restrictiilor vor fi graduale. Avem 600 de bolnavi la un milion de romani. Romanii care s-au tinut de ce li s-a cerut au obtinut rezultate foarte bune.", a mai spus Iohannis.

Klaus Iohanis a tinut sa laude autoritatile care s-au miscat foarte bine in aceasta perioada. "Am spus-o, autoritatile s-au comportat responsabil, au luat masurile corecte si la timp. Masurile economice sunt de bun simt si vor putea ajuta real economia.", a adaugat Presedintele.