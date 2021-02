Pericolele care ne pandesc dupa pandemia cu Covid. "Profetul" Bill Gates anunta ce se va intampla cu planeta

Cunoscut pentru caracterul sau vizionar, miliardarul american s-a referit la perioada care va urma pandemiei cu coronavirus.

Bill Gates (65 de ani), co-fondatorul Microsoft, a devenit o voce de referinta in criza sanitara, mai ales in contextul in care, cu cativa ani in urma, el spunea ca marea amenintare care pluteste asupra omenirii nu e un razboi, ci o pandemie. De-atunci, fiecare afirmatie a sa cu privire la viitor e tratata cu mai mult respect.

Astfel, ultimele afirmatii ale lui Bill Gates sunt de natura sa deschida ochii asupra a doua pericole majore care ar putea urma atunci cand coronavirusul va deveni istorie.

"Unul dintre ele e cauzat de schimbarile climatice. Eu cred ca in fiecare an vor fi mai multi morti din acest motiv decat in aceasta pandemie", a spus omul de afaceri intr-un interviu cu un om de stiinta pe Youtube.

"Al doilea lucru, despre care oamenilor nu le place sa vorbeasca in prezent, este bioterorismul", a completat Bill Gates, referindu-se la faptul ca lectiile invatate in pandemia cu Covid ar putea tenta anumite state sau anumiti oameni sa recurga la acest tip de razboi biologic.