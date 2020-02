Pentru doar 5 dolari, o gradina zoologica va numi un gandac dupa fostul tau partener, iar un animal il va manca

Gradina Zoologica din San Antonio a pregatit ceva special pentru Valentine's Day.

Pentru doar 5 dolari, reprezentantii gradinii vor numi un gandac dupa fostul tau partener, iar apoi acesta va fi servit drept hrana pentru un animal, informeaza CNN. Evenimentul se numeste "Cry Me a Cockroach" si este conceput special pentru Valentine's Day. Inscrierile se face pe site-ul oficial al gradinii zoologice.

In plus, daca vrei sa te razbuni si mai tare, organizatorii evenimentului vor folosi un soarece pentru a hrani o reptila in schimbul a 20 de dolari. Vei primi si un certificat pe care sa-l distribui pe retelele sociale.

Partea buna pentru participanti este ca nu trebuie sa fie prezenti la gradina zoologica: totul va fi live pe Facebook.