Cu toate acestea, fosta Miss Croația este ”astrasă” de un nume celebru dintr-un alt sport.

Ivana consideră că Wladimir Klitschko (46 de ani), fostul campion mondial la box, este modelul bărbatului ideal.

”Există un bărbat care, pentru mine, e cel mai bun dintre cei buni. Wladimir Klitschko este tiparul bărbatului ideal pentru mine. Arată foarte bine, dar e și înspăimântător”, a spus Ivana Knoll, într-un podcast.

Ivana Knoll a dat lovitura după Cupa Mondială

Tânăra a avut de câștigat enorm la nivel de imagine pe durata competiției, aparițiile sale fiind intens comentate la nivel internațional

"Am venit în Qatar când aveam în jur de 570,000 de urmăritori, iar acum am peste 3,5 milioane, aproape cât populația Croației. Nu am visat că s-ar putea întâmpla așa ceva", a declarat fosta Miss Croația.