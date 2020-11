Nu doar oamenii trebuie sa stea in izolare! Aceasta este tara in care nici pasarile nu au voie sa iasa din cotet! Care este motivul

In Franta, pasarile de curte trebuie sa stea izolate pentru a avita o eventuala epidemie in randul animalelor, care este inofensiva pentru oameni, da car putea avea efecte economice puternice in perioada crizei de COVID-19.

45 de departamente franceze prezinta un risc ridicat de contaminare cu gripa aviara, care este transmisa de pasarile migratoare, potrivit unui decret publicat in Jurnalul Oficial miercuri, 4 noiembrie. Ministerul Agriculturii spera sa evite o eventuala epidemie si sacrificarea animalelor. Pasarile migratoare pot raspandi virusul, iar aceste departamente sunt situate sub coridoarele de migratie. Potrivit ordinului, autoritatile au hotarat sa puna in aplicare imediat aceste masuri de precautie.

Departamentele care produc "foie gras" sunt printre teritoriile vizate. Ministrul Agriculturii a precizat miercuri ca in urma consumului de pasari de curte, oamenii ar putea sa se imbolnaveasca. Totusi, daca oamenii doresc ca pasarile sa ramana afara, trebuie sa puna o plasa de protectie intre ei si animale, pentru a evita contactul.

Dupa focarele din Rusia si Kazahstan, epizootia s-a raspandit si in vestul Europei. Virusul s-a transmis cu 13 cazuri la animele salabatice, un focar de pui in Olanda, si 13 cazuri la pasari salbatice in Olaanda. In Marea Britanie a fost declarat primul focar in nord-vestul Angliei, potrivit Ministerul Agriculturii.

Dupa ce tulpina H5N8 a virusului gripei aviare a fost gasita in Maria Britanie, guvernul a scrificat 13.000 de gaini si cocosi intr-o ferma din Cheshire, potrivit unui comunicat emis luni, 2 noiembrie. O alta tulpina a virusului a fost descoperita la o ferma din Kent.

O posibila revenire a gripei aviare ar putea avea consecinte economice puternice, iar exporturile ar putea fi oprite. In trecut producatorii au pierdut milioane de euro .