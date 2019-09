Pare inutila, dar stie o gramada de "trucuri"! La ce foloseste in realitate tasta F1

Tasta F1 poate realiza foarte multe "trucuri" daca stii sa o folosesti.

Fara fi folosita in combinatii cu alte taste, F1 este tasta recunoscuta la nivel international ca fiind un "shortcut" pentru optiunea Help. Simpla apasare a tastei va deschide meniul de Help. F1 poate fi folosita si pentru a intra in BIOS atunci cand deschizi PC-ul sau laptopul.



Folosita in programul MS Word, in combinatie cu tasta Shift, F1 iti arata modul in care este formatat documentul. De asemenea, in combinatie cu tasta Ctrl, F1 deschide Task Pane in MS Office.