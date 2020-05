Paramedicii care au INFURIAT internetul! Au recreat clipul VIRAL al groparilor din Ghana 

TikTok-ul prinde tot mai multa amploare in randul retelelor de socializare, iar patru paramedici din Marea Britanie au infuriat oamenii cu postarea care a devenit rapid virala.

Acestia au incercat sa recreeze sub forma de parodie clipul viral cu groparii din Ghana care carau un cosciug pe umeri in timp ce dansau.

Clipul incepe in ambulanta, acolo unde unul dintre ei invita "pacientul" sa ia un loc, in timp ce el isi pune masca. "Pacientul" incepe sa tuseasca, iar paramedicii se intorc socati catre el, ca aluzie la situatia provocata de coronavirus. Apoi, cei patru paramedici apar in afara ambulantei, cu o targa pe umeri si "pacientul" fake care ar fi murit, in urma "infectarii" cu Covid-19.

@NWAmbulance huge supporter of yourselves & the #NHS, I think you are all absolute legends, but to stumble across this video mocking people with #COVID19 calling it the coffin dance & stating this is ‘morale’ personally I don’t see families being ripped apart as morale ????????‍♂️ pic.twitter.com/Lo6eFy5Ix9