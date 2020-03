BREAKING NEWS: Un strain INFECTAT cu coronavirus a calatorit in acelasi avion cu 100 de romani, care acum sunt liberi sa umble prin tara! Ce s-a intamplat

Autoritatile din Suceava sunt in alerta, dupa ce un ucrainean care a fost testat pozitiv de coronavirus a zburat in acelasi avion cu inca 100 de persoane.

Conform Monitorul de Suceava, autoritatile lucreaza la identificarea celor 100 de persoane care se aflau la bordul avionului care a venit pe data de 26 februarie de la Bergamo, din Italia.

Ucraineanul a fost confirmat marti, la Cernauti, dupa ce a declarat autoritatilor la sosirea in tara ca vine din Milano. In urma controlului medical s-a constat ca nu prezinta simptome si a primit permisiunea de a intra in tara, unde a ramas doar pentru o jumatate de ora.

Cazul a fost confirmat de Ministerul Sanatatii din Ucraina, care a informat faptul ca pasagerul a ajuns din Italia in tara natala prin Romania.

Agentia de stiri din Cernauti precizeaza ca probele recoltate au fost trimise si la Laboratorul virusologic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pentru o confirmare suplimentara a diagnosticului deja pus. Conform BucPress ucraineanul a mers singur la medicii din Cernauti, de unde a fost transportat cu ambulanta la un spital din centrul regional, acolo unde examenele au confirmat infectia cu coronavirus.

