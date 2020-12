Pandemia trece, dar asta nu va disparea NICIODATA! Afectiunea provocata de coronavirus pentru care nu exista vaccin

Chiar daca pandemia cu Covid-19 va fi depasita, unii oameni vor ramane cu o tulburare de ordin psihic in ceea ce priveste contactele interumane.

Experții în psihologie avertizează cu privire la apariția fobiilor, cum ar fi de exemplu haptefobia sau frica de a fi atins sau de a atinge unele obiecte, persoanele vulnerabile in acest sens fiind copiii și vârstnicii. Asa cum sustine psihologul spaniol Enric Valls, "teama exagerată și persistentă" cu care se confrunta unii in aceasta perioada critica generează o teama irationala care cu greu va putea fi eliminata in viitor.

Aparitia haptefobiei e de fapt un mecanism de apărare al organismului in contextul masurilor de protectie care se cer peste tot. Astfel, atingerea involuntara a unei alte persoane, apăsarea butonului de la lift sau simpla deschidere a unei uși vor ramane pentru totdeauna gesturi interzise in subconstientul unora, iar revenirea la starea dinainte e greu realizabila, daca nu chiar imposibila.

"Suntem supuși acestor măsuri restrictive de prea mult timp și încă nu vedem sfârșitul. Asta va genera mult mai multă suferință și angoasă", a declarat acelasi Valls in presa iberica.

Covid pandemie