Pandemia de Covid-19 produce efecte ciudate asupra animalelor! Sobolanii au innebunit in New York: "E ca un razboi!"

Pandemia de coronavirus are un efect ciudat asupra populatiei de sobolani intr-unul dintre cele mai populate orase.

SUA se confrunta cu o crestere alarmanta a cazurilor de Covid-19, iar populatia este indemnata sa stea cat mai mult posibil in casa. Strazile celui mai mare oras din lume au ramas pustii, iar sobolanii au devenit din ce in ce mai infometati, nemaiavand aceleasi surse de hrana ca inainte.

Coloniile de sobolani ale orasului depindeau de surse de hrana aruncate, dar odata cu inchiderea scolilor si a restaurantelor, acestea au disparut.

Potrivit relatarilor din Daily Star, comportamentul sobolanilor a devenit mult mai agresiv, fiind similar unei stari de razboi. Acestia au inceput sa recurga la acte de canibalism in incercarea de a ramane in viata.

"Este exact asa cum am vazut in istoria omenirii, unde oamenii incearca sa preia terenurile si lupta pana la moarte. O noua armata de sobolani vine si orice armata are sobolani mai puternici va cuceri zona respectiva. Cand ai intr-adevar foame, nu vei actiona la fel, de cele mai multe ori vei actiona foarte rau. Restaurantele s-au inchis cu miile, iar sobolanilor care locuiau in apropiere viata li s-a schimbat radical. ", a declarat Bobby Corrigan, specilist in rozatoare, pentru NBC News.