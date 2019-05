"Padurile din Siberia sunt pline de oameni ca mine ingropati sub pamant!" Dezvaluirile socante ale unui asasin al Mafiei Rusesti

Barbatul este subiectul unui documentar.

Despre Alexei Sherstobitov se spune ca este ultimul mare asasin al Mafiei Rusesti. Acesta este inchis in penitenciar, acolo unde trebuie sa stea 23 de ani dupa ce a fost condamnat in 2008 pentru mai multe crime.

Barbatul are o poveste de viata incredibila. Ca multi criminali rusi, Alexei a incercat o cariera in armata dupa caderea URSS-ului, insa povestea a durat doar 2 ani, pana in 1993. De atunci i-a ramas porecla "Soldatul", ceea ce i s-a potrivit de-a lungul carierei ca asasin.

Acesta povesteste ca cea mai brutala crima pe care a facut-o a fost cu un lansator de rachete, cu care a tras in tinta sa, ce se afla intr-un Mercedes. Politistii au dezvaluit insa ca Alexei a fost autorul unor crime ce cu greu pot fi descrise in cuvinte.

"De multe ori, scenele lasate in urma de Alexei lasau impresia ca este opera mai multor autori. Erau pur si simplu un macel", spun acestia.

Alexei are insa alta perspectiva asupra carierei sale: "Nu am omorat pe nimeni ce nu merita sa fie omorat. Daca nu ii ucideam eu, o facea oricum altcineva", spune acesta. Dezvaluirile rusului nu se termina aici. Acesta spune ca incasa "doar" 5000 de dolari pe luna pentru serviciile sale, dar si faptul ca toti ceilalti colegi de "breasla" sunt deja ucisi.

"Toti cei ca mine sunt ingropati deja sub pamant. Padurile din Siberia sunt pline de gropi", a declarat acesta.