Pablo Escobar, in mijlocul unui scandal imens! Ce se intampla in Medellin, orasul terorizat de fostul traficant de droguri

Escobar nu le da pace columbienilor nici la 25 de ani de la moartea sa.

A trecut un sfert de secol de la moartea lui Pablo Escobar, cel mai mare si mai cunoscut traficant de droguri din istorie. Acesta a devenit cunoscut in ultimii ani intregii planete dupa mai multe seriale si productii TV ce l-au avut in rolul principal.

Recent, un cantret de salsa din Puerto Rico a lansat un adevarat scandal in Columbia, si in special in Medellin, orasul terorizat de Escobar in timpul "domniei" sale sangeroase.

Victor Manuelle a lansat o melodie in care il elogiaza pe Escobar pentru viata sa si il prezinta ca pe un model demn de urmat, promovand violenta, traficul de droguri si chiar violenta impotriva femeilor.

Melodia are deja 4,5 milioane de vizualizari si a starnit o reactie oficiala din partea primarului din Medellin, care i-a transmis o scrisoare deschisa cantaretului prin care ii cere acestuia sa isi ceara scuze pentru versurile nepotrivite.

"Orasul Medellin a suferit extrem de mult de pe seama lui Pablo Escobar, peste 20.000 de oameni pierzandu-si viata in perioada in care a terorizat societatea. Astfel de versuri nu fac decat sa ii incurajeze pe copii sa ii calce pe urme. Violenta impotriva femeilor, traficul de droguri si infractiunile de orice fel nu trebuiesc incurajate si elogiate", spune comunicatul primariei din Medellin.

In replica, puertoricanul a declarat ca melodia sa este o metafora insa isi cere scuze daca exista columbieni care s-au simtit ofensati de versurile sale.