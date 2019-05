Ororile povestite de un asasin al traficantilor de droguri. "Am topit 300 de oameni in butoaie cu acid"

Traficul de droguri este o afacere extrem de dura.

Los Zetas este una dintre cele mai violente grupari de pe piata traficului de droguri. Mexicanii se lupta pentru suprematie pentru piata drogurilor din SUA, controland mai multe rute de transport peste granita.

Mexicanii au o adevarata istorie a violentei, avand mai multi "sicarios", sau asasini platiti, care ucid in numele cartelului. Unul dintre ei a fost prins recent, iar dezvaluirile acestuia au socat chiar si cei mai experimentati experti.

Barbatul a povestit care era metoda "sigura" prin care scapa de rivali, de oamenii care le puneau bete in roate sau chiar de oamenii din propria organizatie! Acestia erau prinsi si bagati in "bucatarie", cum spune barbatul.

Acolo, victimele erau ucise si dezmembrate, pentru ca apoi sa fie topite in acid. Barbatul avea chiar si un "set de scule" cu care realiza aceste operatiuni, spunand ca are peste 300 de victime topite in acid.

O alta metoda folosita de Los Zetas este incendierea victimelor in butoaie speciale, pe care le aruncau apoi in lacuri si rauri pentru a sterge urmele.