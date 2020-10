"Ohhh!" Poza cu care super-modelul Andreea Sasu l-a facut sa SUSPINE pe iubitul fotbalist Riccardo Saponara. Cum i-a raspuns romanca

Cu ultima fotografie postata pe Instagram, romanca Andreea Sasu (30 de ani) l-a dat pe spate pe jucatorul echipei Fiorentina.

Plecata de multi ani din Romania in Italia, pascaneanca Andreea si-a construit un nume in lumea modelling-ului, iar acum e considerata una dintre cele mai frumoase iubite de fotbalisti din Cizma si nu numai. Conationala noastra se iubeste de anul trecut cu Riccardo Saponara, un fotbalist de 28 de ani trecut pe la AC Milan si legitimat in prezent la Fiorentina.

Pentru ca Andreea si Riccardo se vad extrem de rar in aceasta perioada, din cauza restrictiilor cauzate de pandemie, cei doi indragostiti isi trimit bezele pe retelele de socializare. Astfel, ultima fotografie sexy postata de romanca, imbracata intr-o lenjerie de noapte de culoare alba, a starnit un comentariu sugestiv din partea lui Saponara: "Ohhh!". Andreea i-a rapuns imediat iubitului fotbalist cu un "ohhhhhh" si mai lung, dar si cu inimioare, semn ca relatia de dragoste intre ei este una extrem de puternica.

Tweet Riccardo Saponara Andreea Sasu