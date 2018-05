OFICIAL | A fost anuntat numele actorului care il va juca pe James Bond in urmatorul film!

Actorul britanic Daniel Craig, in varsta de 50 de ani, se va intoarce in rolul lui James Bond pentru a 5-a oara.

Universal Pictures a confirmat faptul ca Daniel Craig il va portretiza din nou pe 007, intr-un film regizat de Danny Boyle.

Urmatorul film Bond va fi lansat in toamna lui 2019.

"Suntem entuziasmati sa va anuntam ca exceptional de talentatii Danny Boyle si Daniel Craig se vor intoarce pentru un nou James Bond, al 25-lea al francizei.

Filmarile pentru Bond 25 vor incepe in decembrie, alaturi de partenerii de la MGM. Universal va fi distribuitorul international", au anuntat Michael G Wilson si Barbara Broccoli, de la EON Productions.

In ultimul an, au existat speculatii pe seama recrutarii unui alt actor. Idris Elba si Tom Hardy au fost luati in calcul pentru a-l juca pe James Bond.

