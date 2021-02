Oamenii s-au dus sa voteze, dar s-au trezit la circ. E uluitor ce-au gasit in fata urnelor

O scena haioasa s-a produs in Catalonia, cu ocazia alegerilor regionale din provincia spaniola.

Alegatorii unei sectii de votare din orasul catan Tarragona s-au distrat copios atunci cand s-au deplasat la urne pentru a pune stampila pe conducatorii preferati. Astfel, oamenii s-au amuzat chiar pe seama presedintelui respectivei sectii, care a venit imbracat ca la circ, cu un echipament specific clovnilor.

????️ Conversem amb el president de la mesa electoral de Tarragona que s'ha presentat disfressat de pallasso #eleccionsRAC1 pic.twitter.com/1uhEcUxL4X — Via Lliure de RAC1 (@vialliure) February 14, 2021

Dimineata, cand s-a prezentat la sectie, barbatul a fost luat la intrebari de fortele de ordine aflate in preajma cladirii, politistii supectandu-l ca ar fi sub influenta bauturilor alcoolice. "Credeau ca sunt beat. E o minciuna, le-am spus sa-mi faca si testul daca vor", a precizat protagonistul nostru. In cele din urma, el a acceptat doar sa-si dea jos peruca de culoare roz.

