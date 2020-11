O tanara STUDENTA se ineca in rau si NIMENI nu indraznea sa sara in ajutor. De unde a venit EROUL salvator

Un diplomat britanic a devenit erou in China dupa ce a salvat de la inec o tanara, sub privirile a zeci de oameni care au ramas fara reactie.

Actiunea s-a petrecut pe un rau traversat de un pod, cel mai probabil intr-o zona turistica destul de aglomerata, dupa cum arata imaginile aparute in spatiul online.

La un moment dat, se poate vedea cum o tanara putin prea temerara incearca sa se apropie de apa, pe niste stanci, insa aluneca si cade. Lumea din jur a inceput sa se agite in timp ce corpul fetei fusese luat deja de curenti si dus in cealalta parte a podului.

Socat e faptul e ca, timp de cateva zeci de secunde, nimeni de pe mal n-a avut curajul sa sara in apa pentru a da o mana de ajutor. In cele din urma, eroul a aparut in persoana unui diplomat britanic, Stephen Ellison. Acesta a reusit sa se apropie de tanara studenta care plutea fara sa poata reactiona intr-un fel, semn ca isi pierduse cunostinta, asta si pe fondul spaimei. Din fericire, intreaga scena s-a terminat cu bine, iar imaginile au devenit acum virale.

