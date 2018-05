O singura femeie au lasat rusii sa conduca un tanc in al doilea Razboi Mondial! Modul socant in care s-a terminat "povestea"

Aleksandra Samusenko este singura femeie care a condus un tanc in armata sovietica.

Rusoaica a fost ofiter pe tanc in prima divizie de tancuri a armatei ruse. Aceasta a fost singura femeie care a reusit aceasta performanta in uriasa armata rosie din al doilea razboi mondial. Aleksandra a luptat mai intai in Razboiul Rece, intre Rusia si Finlanda, in 1939-1940, si apoi pe frontul de est in al doilea razboi mondial, in bataliile de la Kursk si Lvov.

Aceasta a primit doua decoratii, Steaua Rosie si Ordinul Patriotic, clasa intaia si a doua. Sunt mai multe marturii ce denota curajul avut de rusoaica, cea care era un adevarat simbol in armata sovietica.

Aleksandra a avut insa un sfarsit tragic, desi rusii au incercat sa musamalizeze felul in care a fost ucisa chiar de unul de-al lor. Varianta "oficiala" este ca Aleksandra a fost ucisa de un foc de artilerie in timpul contraofensivei din Germania, insa se pare ca in realitate aceasta a murit dupa ce a fost calcata din greseala de un tanc rusesc, in timpul unul mars ce avea loc noaptea.

Ironia a facut astfel ca singura femeie care a fost ofiter de tanc in armata rusa sa fie ucisa chiar la finalul razboiului, in 1945, dupa ce a fost calcata de un tanc pe langa care mergea.