O sa regrete toata viata ca a parcat asa. Ce s-a intamplat cu aceasta masina in doar cateva secunde 

Intr-un clip postat de prezentatorul BBC Jeremy Vine se poate observa cum un fermier furios da la o parte o masina cu ajutorul unui stivuitor.

Drumul de acces de pe proprietatea fermierului a fost blocat de o masina, iar acesta, neputand sa treaca de autoturism, a hotarat sa-l impinga cu tractorul, distrugandu-l.

Driver has blocked farm gate with his car.

Motorist has smartphone.

Farmer has forklift.

Who's gonna win this one?

pic.twitter.com/NpLbGDuxR7