O pisica s-a intors acasa dupa 3 zile de la disparitie. Proprietarului nu i-a venit sa creada cand a vazut "nota de plata"

Proprietarul unei pisici din Thailanda a ramas cu "datorii" dupa ce pisica sa a disparut pentru 72 de ore.

O intamplare hazlie a devenit virala pe internet, in special in randul iubitorilor de animale, in cazul de fata de pisici. Povestea petrecuta in Thailanda a inceput cu disparitia unei feline, un lucru cu care multi dintre noi s-au confruntat de-a lungul timpului.

Nimeni nu s-a intalnit insa cu situatia ca pisica sa se intoarca de unde a plecat, dar cu nota de plata a "stricaciunilor". Conform thailandezului care a raspandit stirea, la gatul animalului a gasit un mesaj care suna in felul urmator: "Pisica mea se tot uita la macroul din magazinul meu, asa ca i-am dat trei".

Intr-adevar, proprietarul pisicii a aflat ulterior ca "disparuta" a stat cele 3 zile in preajma unei pescarii, starnind mila celor care lucrau in respectiva locatie, astfel ca s-a ales cu o delicioasa mancare de peste.

