O pacienta care s-a vindecat de coronavirus spune cum te simti daca esti infectat! Ce ar trebui sa stie toti oamenii care se tem de COVID-19

A ajuns la spital si medicii au testat-o pentru coronavirus, desi spunea ca nu simte nicio schimbare majora a starii sale generale.

Bridget Wilkins a zburat saptamana trecuta de la Londra la Brisbane, via Singapore. Bridget a fost testata cand a ajuns in Australia, apoi trimisa de urgenta la spital, unde testele au aratat ca e pozitiva la coronavirus.

Tanara de 29 de ani a vorbit cu 7News si le-a transmis un mesaj tuturor oamenilor panicati din cauza COVID-19.

"Simptomele sunt comune: dureri de cap, dureri in gat, oboseala", a spus Bridget.

"Am crezut ca am simptomele astea pentru ca am calatorit mai mult de 30 de ore. Inca le am, dar nimic mai mult de atat. Nu e nimic atat de rau cum am citit. Nu am crezut ca pot avea coronavirus. Ma gandeam ca e doar de la diferenta de fus orar", a explicat Bridget, care a calatorit la Brisbane pentru nunta unei prietene.

"E multa panica si multa isterie din cauza coronavirusului. E bine ca se discuta, e un lucru serios, mai ales pentru persoanele in varsta sau care au alte afectiuni. Dar cred ca trebuie sa ne calmam pentru ca in majoritatea cazurilor e doar o raceala mai lunga de care putem sa ne scuturam", a incheiat Bridget.