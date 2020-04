O mama i-a cumparat fiicei o carte cu Frozen, dar a ramas socata cand a vazut ce era in ea! Cei de la magazin si-au cerut IMEDIAT scuze | FOTO

O mamica a vrut sa ii faca un cadou drag fiicei, insa totul s-a terminat neplacut.

Toni Alamos, o mamica din Australia, i-a cumparat fetitei de cinci ani o carte de activitati cu celebrul film animat Frozen.

Cartea a fost achizitionata de la supermarketul Kmart, iar acestia au facut o greseala asezand-o la raionul de copii.

Daca pe coperta totul era normal si era imprimate personajele din Frozen, in interior se afla cu totul altceva.

Toni a gasit doua liste, prima fiind denumita "pozitii", iar a doua era intitulata "jucarii sexuale".

In sectiuni se gaseau expresii precum: "69", "Doggie style", "Vibratorul iepure", "Dildo" si alte lucruri care in niciun caz nu sunt recomandate minorilor.

Din fericire, fetita nu a inceles nimic din ce scria in carte. Ea putea citi, dar nu era familiarizata cu acele expresii.

In urma intamplarii, mama in varsta de 25 de ani s-a plans personalului magazinului Kmart, iar angajatii si-au cerut scuze pentru eroare si i-au rambursat suma de bani.

"Doar verificati chestiile astea. Daca ar fi fost intr-un jurnal in sectiunea pentru adulti din Kmar, as fi inteles, dar nu intr-o carte pentru copii.", a declarat Toni Almos, pentru Daily Mail Australia.

Un purtator de cuvant al lantului de magazine Kmart a venit si cu scuzele oficiale:

"Ne pare foarte rau si suntem extrem de jenati sa aflam despre experienta recenta a clientului nostru cu setul de piese Frozen 2 Diary. Acest lucru nu reflecta in niciun fel opiniile noastre ca fiind o afacere de familie si investigam aceasta situatie impreuna cu furnizorul nostru. Speram ca acesta este un incident izolat si am decis sa retragem acest articol din vanzare doar pentru a fi siguri. Vom efectua o investigatie amanuntita si vom incuraja clientii care au intampinat o problema sa intre in contact cu un membru al echipei noastre de servicii pentru clienti", a spus purtatorul de cuvant.

Tweet Frozen Kmart Citeste si: