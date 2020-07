O fosta sportiva povesteste COSMARUL trait in captivitate. "Nici nu mai stiu de cate ori am fost violata!" Cum si-a recastigat libertatea

Timp de 2 luni, australianca Carmen Greentree a fost rapita si agresata sexual de un indian care se oferise initial s-o ajute.

Acum in varsta de 37 de ani, fosta practicanta de surf la nivel profesionist si-a descoperit calitatile de scriitoare, astfel ca in ultima sa carte, "A dangerous pursuit of happiness", a gasit puterea de a impartasi lumii cea mai teribila experienta din viata sa.

Se intampla pe cand Carmen avea 22 de ani si decisese sa-si ia un an sabatic din cariera de sportiva, ocazie cu care a plecat in India, intr-o excursie care s-a transformat intr-un cosmar. Greseala surferitei a fost ca a acceptat propunerea unui localnic de a o ajuta cu transportul si chiar de a innopta in locuinta flotanta a barbatului.

De-aici a inceput calvarul, Carmen Greentree fiind tinuta ostatica timp de 2 luni, perioada in care a fost supusa unor agresiuni sexuale repetate. "Am pierdut numaratoarea, nici nu mai stiu de cate ori am fost violata! Era un om rau, fara scrupule si nu-i pasa de suferinta mea. Nu simtea nici o urma de vina pentru ce imi facea", a povestit sportiva de la Antipozi.

In cele din urma, rapitorul, pe numele Rafiq Ahmad Dundoo, a luat legatura cu familia australiencei pentru a cere o rascumparare, un gest in urma caruia a fost localizat, iar Carmen Greentree si-a recastigat libertatea.