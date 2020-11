O femeie si-a vandut consola de jocuri la "pachet" cu jucaria sexuala. Cand si-a dat seama a IMPIETRIT de rusine

Mama a trei copii, o britanica a trait un moment stanjenitor de care vrea sa uite cat mai repede posibil.

Sara Foggo o cheama pe femeia de 34 de ani care a vrut sa faca un gest obisnuit, care s-a transformat insa intr-un cosmar. Astfel, trecand prin camera copiilor, a observat o consola de jocuri care nu mai era folosita si a decis s-o scoata la vanzare prin intermediul Facebook, in schimbul a 25 de lire sterline, aproximativ 30 de euro.

Cumparatorul a aparut repede, un barbat innebunit de jocuri, Shane Trotter, cu care Sara avea un prieten comun, acesta din urma ajutand si la livrarea pachetului. Numai ca, surpriza, pe langa consola mult dorita, Shane a gasit in cutie un vibrator invelit cu grija intr-un ciorap cu bulinute.

Neintelegand ce se intampla, clientul a crezut ca e o gluma a prietenului care i-a adus pachetul, insa n-a fost asa, jucaria sexuala apartinandu-i de fapt Sarei, care nu si-a dat seama ca aceasta se strecurase cumva in cutia consolei.

De altfel, femeia s-a trezit si cu o poza doveditoare, recunoscand ca un moment mai penibil nu i se putea intampla. "Am fost absolut impietrita cand am aflat ce-am facut, dar in acelasi timp nu ma puteam opri din ras. Doar eu puteam sa patesc asa ceva", a declarat Sara Foggo pentru presa britanica.

